Al zeker drie extra seizoenen ‘American Horror Story’ aangekondigd SDE

09 januari 2020

19u11

Bron: EW 2 TV Dit jaar gaat het tiende seizoen van ‘American Horror Story’ in première, maar daarmee eindigt het niet voor de succesreeks van Ryan Murphy (54) en Brad Falchuk (48). Er komen nog minstens drie extra seizoenen. Dat maakte John Landgraf, de voorzitter van FX Networks bekend.

John Landgraf bracht het goede nieuws tijdens de persvoorstelling van de Television Critics Association. “Bedenkers Ryan Murphy en Brad Falchuk zijn de onbetwiste meesters van horror-tv", liet hij optekenen. “Ze hebben ‘American Horror Story’ bedacht en zijn erin geslaagd om het succes bijna tien jaar lang aan te houden als FX’s hoogst gewaardeerde serie.”

Elk seizoen van ‘American Horror Story’ staat op zichzelf en speelt zich in een andere setting af: een spookhuis, een krankzinnigengesticht, een hotel en een circus. Murphy maakte al eerder bekend dat de heksen uit het derde seizoen waarschijnlijk nog een keer gaan verschijnen, nadat ze al waren teruggekeerd in het achtste seizoen ‘Apocalypse’.

Wie er allemaal een rol gaan krijgen in de komende vier seizoenen, is nog onbekend. In het negende seizoen waren ‘American Horror Story’-veteranen zoals Billie Lourde, Emma Robert en Cody Fern te zien. Sarah Paulson, die in elk seizoen een rol had, deed aan het laatste seizoen niet mee, maar de hoop is dat ze aan de volgende seizoenen weer deelneemt.