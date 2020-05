Al vier miljoen views voor de vlogs van Viktor Verhulst: “Bezigheidstherapie die ellende doet vergeten” IDR

06 mei 2020

16u00 0 TV Hij mag net als iedereen dan wel in lockdown zitten, meer dan vier miljoen clicks voor z’n vlogs bewijzen dat Vlaanderen Viktor Verhulst nog lang niet vergeten is. “En zeggen dat die vlogs aanvankelijk maar bezigheidstherapie waren”, lacht Viktor.

Het begon als een experiment tijdens het eerste seizoen van ‘Love Island’, maar ondertussen zijn de vlogs van Viktor Verhulst (25) bijzonder populair. “Mijn vlogs zijn al zo’n vier miljoen keer bekeken. Ik had in ieder geval nooit verwacht dat zoveel mensen interesse zouden hebben in wat ik allemaal uitsteek tijdens de lockdown”, lacht de zoon van Gert Verhulst. “Die vlogs zijn in de eerste plaats een vorm van bezigheidstherapie omdat ik me verveel, maar ik hoop ook dat ze de mensen even hun ellende laten vergeten.”

Plezier met vier

Om dat te realiseren, registreert Viktor hoe het er bij de familie Verhulst thuis aan toegaat. “Het is in feite heel toevallig dat zowel papa, Ellen, Marie als ik hier zijn. Marie en ik waren op bezoek voor de lockdown in voege ging. En toen dan beslist werd dat we in ons kot moesten blijven, zijn we niet meer teruggekeerd naar onze eigen thuis. Ik woon zelf alleen op een appartement in Antwerpen, en de lockdown doorbrengen in eenzaamheid zag ik niet zitten. Ik ben iemand die echt niet goed alleen kan zijn.”

“Sommige mensen vinden dat misschien raar om als volwassen man vrijwillig met je zus en je vader en zijn vrouw in lockdown te zitten, maar ik moet eerlijk toegeven dat dit heel harmonieus verloopt”, aldus Viktor. “Al helpt het uiteraard wel dat ons vader doorheen de week in Antwerpen verblijft voor ‘Gert Late Night’. (lacht) Nee nee, serieus: wij komen echt heel erg goed overeen. Uiteraard zijn er momenten dat ik liever alleen zou zijn, maar dat is zelden het geval. Wij maken vooral heel veel plezier, en dat is belangrijk om deze gekke situatie vol te houden.”

Al weet Viktor nu al wat hij wil doen als de lockdown voorbij is. “Dan wil ik als allereerste heel graag bij mijn mama op bezoek gaan en haar een dikke knuffel geven”, klinkt het. “Ik heb haar ondertussen al bijna twee maand niet meer in levende lijve gezien, en ik mis haar. Bij haar binnenstappen, bijpraten en genieten van haar kookkunsten: daar kijk ik nu al naar uit.”

