28 augustus 2018

Met '13 geboden' gaat op maandag 10 september een van de meest ambitieuze Vlaamse fictiereeksen van start op VTM. De reeks was al te zien in Engeland en daar was de pers lyrisch. Wij waren aanwezig op de première en hadden een gesprekje met hoofdrolspelers Marie Vinck en Dirk Van Dijck.