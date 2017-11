Al opgevallen? Dochter van Danny ‘Samson’ Verbiest is Britney in 'Thuis' Hans Luyten | TDS

KRISTOF GHYSELINCK Danny Verbiest met zijn partner Helga en hun dochter Johanna Louise.

In ‘Thuis’ wordt Britney, de dochter van de pas hertrouwde Nancy en Eddy, afwisselend door drie tieners gespeeld. Eén van hen is Johanna-Louise Verbiest. Het meisje draait al 11 jaar mee in de Eén-soap. Eerst als baby, daarna als kleuter en nu dus als tiener. Hoe vaak ze mag meedoen, wordt bepaald door de Wet op de kinderarbeid. Johanna-Louise heeft geluk want ze heeft een topcoach in huis, wat tv-werk betreft. Haar papa is immers Danny Verbiest, medestichter van Studio 100 en lang de stem van Samson. Twaalf jaar geleden stapte Danny bij het productiehuis op, maar sindsdien werkt hij af en toe nog achter de schermen bij Ketnet. Johanna-Louise is amper elf, maar heeft al een eigen Wikipedia-pagina.