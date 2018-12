Al jaren een hit op internet: ‘Dr. Pimple Popper’ komt naar ons land TDS

Bron: TLC 0 TV De Amerikaanse dermatologe Sandra Lee, beter bekend als Dr. Pimple Popper, krijgt na jarenlang succes op YouTube nu ook een tv-serie op zender TLC. Haar filmpjes tonen hoe ze puistjes en gezwellen openhaalt en uitknijpt, al dan niet met een operatie. Velen vinden de beelden walgelijk, maar anderen vinden het kijken naar de expliciete beelden net rustgevend.

Onze huid kan soms vreemde en vervelende uitstulpingen krijgen. Van kleine puistjes tot grotere cystes of zelfs enorme bobbels: als iemand weet hoe je dit soort zwellingen en kwellingen moet verwijderen, dan is het wel Sandra Lee, beter bekend als Dr. Pimple Popper. Zij is een huidspecialist met meer dan vijftien jaar ervaring en vergaarde veel bekendheid met haar Youtube-kanaal waarin ze de wereld laat zien hoe je de ergste huidophopingen verwijdert.

Dat bulten niet alleen voor fysieke maar ook emotionele problemen kunnen zorgen, is te zien in een nieuw seizoen van ‘Dr. Pimple Popper’, waar ze de meest opvallende kwalen behandelt. Zo helpt ze de ongelukkige Irais die al acht jaar kampt met een enorme bult die uit de zijkant van haar hoofd groeit. Ze durft het huis niet meer uit omdat zij en haar kinderen hierdoor erg gepest worden. Johnny heeft ook een enorme bult, maar dan op zijn rug. Met humor probeert hij deze last te relativeren, maar na al die jaren zou hij er toch wel vanaf willen. Kan dr. Sandra Lee deze uitstulpingen veilig verwijderen en het leven van deze patiënten weer draaglijker maken?

‘Dr. Pimple Popper’, vanaf donderdag 10 januari om 21u00 op TLC