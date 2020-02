Al deze landen dwongen Netflix om films en series te blokkeren MVO

07 februari 2020

16u31

Bron: ANP 0 TV Netflix heeft in de afgelopen jaren negen films en series moeten blokkeren op last van de overheden. Zo eiste Duitsland in 2017 dat de horrorfilm ‘Night of the Living Dead’ daar niet te zien was. De eis kwam van de Duitse jeugdbescherming. Of het gaat om het origineel uit 1968 of de remake uit 1990, maakte Netflix vrijdag niet bekend.

Vietnam eiste in 2017 de verwijdering van de film ‘Full Metal Jacket’. Die gaat over Amerikaanse mariniers in de Vietnamoorlog. Nieuw-Zeeland vond de Amerikaanse documentaire ‘The Bridge’ zo ongepast dat zijn inwoners die niet mochten zien. Saudi-Arabië gaf Netflix vorig jaar opdracht om een aflevering van de talkshow ‘Patriot Act’ van comedian Hasan Minhaj te verwijderen. Die aflevering gaat over de banden tussen Saudi-Arabië en de Verenigde Staten, naar aanleiding van de martelmoord op de kritische journalist Jamal Khashoggi.

Singapore heeft de meeste films en series laten blokkeren. Vorig jaar mocht Netflix de film ‘The Last Temptation of Christ’ niet aanbieden in het land. De film van Martin Scorsese over Jezus is er namelijk verboden. Ook de Braziliaanse comedy ‘The Last Hangover’ ging voor Singapore te ver. Daarin worden de apostelen met knallende hoofdpijn wakker op de ochtend na het Laatste Avondmaal. Tot hun schrik ontdekken ze dat Jezus nergens te vinden is, maar door de drank kan niemand zich herinneren wat er is gebeurd.

De kookwedstrijd ‘Cooking on High’, waarin mensen gerechten met marihuana moeten maken, is in Singapore ook niet meer te zien. De stadsstaat liet ook de documentaire ‘The Legend of 420' (over de geschiedenis van marihuana) en de comedy ‘Disjointed’ (over een coffeeshop) blokkeren.