Al bijna 5.000 inschrijvingen voor nieuwe ‘Big Brother’-reeks BDB

11 augustus 2020

07u44

Bron: NB 0 TV De interesse om deel te nemen aan de nieuwe Spillie, Frank Molnar en Betty te stappen. Dat schrijft Het Nieuwsblad. De interesse om deel te nemen aan de nieuwe ‘Big Brother'-reeks is groot. Al bijna 5.000 kandidaten hebben zich ingeschreven om in de voetsporen van, Frank Molnar en Betty te stappen. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

De nieuwe ‘Big Brother’-reeks zal in de loop van volgend jaar uitgezonden worden op VIER en is een samenwerking met de Nederlandse zender RTL5. Wie de reboot van de moeder der realityprogramma’s zal presenteren, is nog niet duidelijk.

Het concept van ‘Big Brother’ blijft hetzelfde. Tien mensen gaan honderd dagen lang een van de buitenwereld afgesloten huis in. Daar legt een batterij camera’s hun doen en laten vast. Uit de stroom beeldmateriaal die dat oplevert, wordt elke dag een tv-programma van een half uur gefilterd. Om het allemaal wat spannender te maken, krijgen de deelnemers opdrachten voorgeschoteld en moet elke twee weken één van hen vertrekken. Wie uiteindelijk het langst in het huis blijft zitten, gaat met een grote geldprijs naar huis.

Inschrijven voor het nieuwe seizoen kan nog steeds via www.bigbrother2021.com.