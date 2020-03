Exclusief voor abonnees Al bijna 25 jaar dood, maar populairder dan ooit door coronacrisis: schilderen met Bob Ross SDE

31 maart 2020

19u00 134 TV Misschien ben je hem bij het zappen al eens tegengekomen. Een rond afrokapsel, lichtgekleurd hemdje, zachte stem, en steevast een schilderspalet in de hand. Bob Ross mag dan al in 1995 overleden zijn, elke dag zijn er nog minstens twee afleveringen van zijn tv-show ‘The Joy of Painting' op zender Viceland te zien. En die blijken tijdens de coronacrisis populairder dan ooit.

Het coronavirus heeft ondertussen zowat iedereen bereikt. Overal worden mensen opgeroepen om binnen te blijven, maar wat doe je zoal een hele dag in zelfisolatie? “Ik zit in het vijfde jaar Humane Wetenschappen op het Atheneum van Zottegem en we hebben heel wat taken. Maar we moeten onze vrije tijd natuurlijk ook op een fijne manier zien in te vullen”, zei de Vlaamse Elise Vandeputte vandaag in deze krant.

“Op tv had ik eens een programma gezien over Bob Ross, een Amerikaanse schilder die erg bekend was in de vorige eeuw. Hij is intussen al 25 jaar dood, maar zijn cursussen zijn enorm populair. Hij legt piekfijn uit hoe je landschappen kan schilderen. Via een webshop heb ik zo’n Bob Ross-starterskit gekocht. Mijn allereerste landschap heb ik geschilderd op een groot blad papier, en ik ben er toch zo’n vier uur mee bezig geweest. Vooral die besneeuwde bergtoppen op de achtergrond waren lastig om te doen. Mijn mama was aangenaam verrast over het eindresultaat. Ik ga er nog één schilderen, maar dan wel op een canvas.”

