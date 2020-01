Al 35.000 inschrijvingen voor Start to Kamp Waes BCL

05 januari 2020

19u20 30 TV Goede voornemens? Daar kan je volgens Tom Waes maar beter zo snel mogelijk werk van maken. Samen met één lanceert hij ‘Start to Kamp Waes’, een acht weken durend trainingsschema alsof het voor de Special Forces zou zijn.

Al 35.000 deelnemers willen aan de lijve ondervinden wat het is om je klaar te stomen voor de intensieve testen bij het leger. Voor de proeven van de speciale eenheden slagen is uiteraard een ander paar mouwen- en wellicht voor velen ook te hoog gegrepen- maar de traditionele fysieke proeven van het leger zijn al een stuk haalbaarder.

Vanaf 13 januari zal, wie zich inschrijft op de website van één, een acht weken durend trainingsschema krijgen. Wie trouw en stipt volgt, zou moeiteloos moeten kunnen slagen voor de test. Dr. Ruud Thienen, sportarts aan de KU Leuven, zorgt voor wetenschappelijk ondersteuning en dat het voor iedereen haalbaar is.

Wie een podcast à la Evy Gruyaerts Start to Run verwacht, is bij Tom Waes weliswaar aan het verkeerde adres. De deelnemers krijgen een schema en daarnaast vooral tips over welke oefeningen en hoe ze die precies moeten uitvoeren. Ook een fitnessabonnement aanschaffen is niet nodig. “Het programma gaat over de tongen, we willen mensen vooral iets leuks in navolging daarvan aanreiken en hen daarin stimuleren”, klinkt het bij de VRT.