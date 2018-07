Al 149 Vlaamse koppels willen de 'Temptation' aangaan TDS

06 juli 2018

00u00 0 TV Deelnemen aan 'Temptation Island' is een riskante onderneming voor je liefdesleven. Maar alle kampvuren met bittere tranen en verlovingsringen in de vlammen ten spijt, hebben nog nooit zoveel koppels zich ingeschreven voor de Ultieme Relatietest.

"Er zijn voor het volgende seizoen, waarvan de opnames in september en oktober plaatsvinden, al 1.410 inschrijvingen afgerond. Maar vele anderen zijn nog lopende", klinkt het bij VIJF. Bij ons willen 149 koppels hun kans wagen, in Nederland hopen 169 stellen op een ticket naar een paradijselijke bestemming.

Ook heel wat verleiders en verleidsters staan te springen om hun troeven in de strijd te gooien: liefst 510 mannen en 582 vrouwen. In Vlaanderen schreven meer mannen zich in, in Nederland dan weer meer vrouwen. Op welke broeierige bestemming zij straks hun best moeten doen om de koppels uit elkaar te rukken, is nog niet zeker. Wat wel al vaststaat: Annelien Coorevits en Rick Brandsteder staan ook het komende seizoen weer klaar om de kampvuren aan elkaar te praten.