Akelig telefoontje doet de spanning stijgen in ‘Thuis’ KD

30 oktober 2019

20u35 0 TV Leen Dendievel heeft ‘Thuis’ al even verlaten, maar na het vertrek van haar personage Kaat wordt er wel nog over de blondine gepraat. Terwijl Frank aan het spelen is met de kleine Hannah, wordt hij opgeschrikt door een onverwacht telefoontje. De boodschap voorspelt weinig goeds: Kaat heeft een ongeval gehad. Of het ongeluk een fatale afloop heeft, is niet geweten.

Kaat werd even geleden uitgewuifd in ‘Thuis’. Het personage vertrok op wereldreis. Actrice Leen Dendievel had zelf aan de scenarioschrijvers gevraagd om haar personage te laten verdwijnen omdat ze zich voortaan wil concentreren op andere rollen. Haar afscheid zorgde ook voor een nieuwe wending doorheen de soap. “Geen enkel vertrek laat een onoverkomelijke leegte na. Elke exit zorgt juist voor extra kansen, want elk afscheid heeft een emotionele impact op sommige andere personages en dus ook op onze kijkers. Zij bezorgen de reeks een extra dynamiek”, klonk het eerder al bij de VRT. Als het ongeval van Kaat een dodelijk afloop blijkt te hebben, dan zal die dynamiek nog maar eens veranderen. De verhaallijn wordt ongetwijfeld vervolgd.