Aïssatou Diop verdwijnt als Charité uit ‘Thuis’ en stopt met acteren: "Compleet verrast door ontslag" Hans Luyten

26 april 2018

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 1 TV Morgen neemt ‘Thuis’ afscheid van Aïssatou Diop (38). Haar personage Charité ­verhuist met Renzo en de ­kinderen naar Frankrijk. De actrice met Senegalese roots was verbaasd door haar ontslag en last een acteerpauze in. "Tijd voor mijn andere ­passie: muziek"

Met de exit van Charité verdwijnt na drie seizoenen ook wat kleur uit de Eén-soap. "Iedereen leek wel van haar te houden, omdat ze zo eerlijk en levenslustig is", zegt Aïssatou."Dat merkte ik vooral aan de warmte die ik op de ‘Thuis’-dagen voelde of van de mensen op straat. Ik kreeg alleen maar toffe reacties. Het was ­heerlijk om Charité te mogen ­spelen. Al vond ik het soms ook jammer dat ze geen enkel duister kantje had. Ik hoopte dat de schrijvers dat nog voor haar in petto hadden, maar toen ik in ­november terugkeerde uit mijn bevallingsverlof, kreeg ik te horen dat mijn verhaal voorbij was. Renzo en Charité zouden de reeks verlaten. Een complete ver­rassing voor mij. Zeker omdat die twee hun eigen decor en een ­vaste plek in de generiek hadden gekregen. Ik respecteer de keuze van de makers en wil vooral dankbaar zijn voor de voorbije drie jaar. Vanaf de eerste draaidag wist ik dat het een tijdelijke rol was en dat mijn verhaal ooit zou eindigen. Zo zijn de ­spelregels."

