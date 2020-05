Aisha Van Zele openhartig over overlijden van partner Philip Cracco: “We hebben nachtenlang gepraat over zijn levenseinde” MVO

22u00 8 TV Een emotioneel moment in ‘Gert Late Night’: ‘The Sky Is The Limit’-gezicht Aisha Van Zele praat voor het eerst op tv over het overlijden van haar partner, Philip Cracco. Morgen is het exact vier maanden geleden dat hij het leven liet. “Het gemis en het verdriet zijn groot en dat blijft zo.”

“Zondag was het zijn verjaardag”, zegt ze. “Dat zijn scharniermomenten, die eerste momenten zonder hem. Hij zou 58 geworden zijn.”

“Ik heb veel hartverwarmende reacties gehad na zijn overlijden”, geeft ze nog mee. “Ik zou iedereen daar enorm voor willen bedanken, dat heeft ons veel deugd gedaan.”

“Eind juli kreeg hij enkele complicaties”, vertelt ze over zijn laatste dagen. “Waaronder zijn evenwichtsorgaan dat uitviel en een tumor in zijn schouder. Ik moest dus voor hem zorgen, dat vond ik logisch. Maar dat betekende van het moment dat hij zijn ogen ‘s ochtends opendeed: hem recht helpen, hem in de douche helpen, wassen, aankleden, boterhammen smeren... Zijn leven zo aangenaam mogelijk maken. De laatste drie weken had ik een verpleegster om mij te helpen, maar zo lang ik kon wilde ik zelf zijn steun en toeverlaat zijn.”

Philip heeft zelf gekozen voor euthanasie. “Doorheen de maanden heeft hij dat beslist. Hij had elke dag neveneffecten van de chemo, meer dan de dokters hadden verwacht. Hij leefde zijn leven van zijn bed naar de zetel. We hebben daar volledige nachten over gepraat en op een bepaald moment zei hij: ‘schat, als dit mijn leven is, komt er een dag dat je mij moet laten gaan, want dit hou ik niet lang vol’.”



