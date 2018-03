Aisha gaat aan de slag in bedrijf van ex Philip Cracco: "Maar van een relatie is geen sprake" DBJ

Aisha Van Zele (33) gaat aan de slag als recruitment manager bij haar ex-vriend Philip Cracco (55). Dat maakt de West-Vlaamse bekend op haar Facebookpagina. Van een nieuwe relatie tussen de ex-partners uit 'The Sky Is the Limit' is echter geen sprake. "Ik weet niet eens welke functie ze heeft", aldus Philip.

We leerden Aisha Van Zele en Philip Cracco kennen als koppel in de reality-reeks 'The Sky Is the Limit'. Sinds ze verschenen in serie van VIER kende hun relatie een hobbelig parcours en begin dit jaar lieten ze na enkele relatiepauzes weten definitief uit elkaar te zijn. Toch bleven de twee nog met elkaar in contact en vorige week ging Aisha zelfs aan de slag bij Jobfixers, één van de bedrijven van Cracco.

"Ik ben een week geleden aan de slag gegaan als recruitment manager", zegt Aisha. "Met mijn vorige werkgever vond ik niet echt een juiste match en dus heb ik de COO van Jobfixers gecontacteerd. Bij het begin van mijn zoektocht naar werk heb ik nog andere uitzendbedrijven gecontacteerd, maar ik werd ik al snel geconfronteerd met mijn verleden met Philip. Dat is logisch is, want we hebben 6 jaar lief en leed gedeeld. Hij heeft me alle kneepjes van het vak geleerd."

Dankbaar

Aisha vindt het helemaal niet vreemd om te werken voor de man met wie ze vijf jaar een koppel vormde. "Ik wil benadrukken dat we als vrienden uit elkaar zijn gegaan en bij mijn aanstelling zat Philip er voor niets tussen", vertelt ze. "De hele procedure is verlopen via de COO van het bedrijf en de commercieel directeur. Ik voel dat ik hier veel opportuniteiten heb." Ook Philip Cracco zelf zegt met de aanstelling niets te maken te hebben. "Ik weet niet eens wat haar functie precies is of in welke vestiging ze werkt", klinkt het. "Het is de verantwoordelijkheid van het management om te bepalen wie ze wel of niet aannemen. Ik zit daar voor niets tussen."

Is Aisha dan niet dankbaar voor de kans die ze kreeg? "Misschien zijn zij míj over een paar maanden wel dankbaar wanneer ik hen mooie cijfers voorleg", zegt Aisha. "Dit is een puur zakelijke verhouding, ik ben alleen maar interessant als ik mijn cijfers kan halen. Bedrijven en kandidaten mogen me dus contacteren", lacht ze.

Kinderwens

Het koppel had enkele jaren een concrete kinderwens, maar die viel in duigen omdat er in maart 2016 prostaatkanker bij Philip werd vastgesteld. "Ik had er zo naar uitgekeken om mama te worden", vertelde Aisha toen in Story. "Dat was echt mijn droom. Bovendien kreeg iedereen rondom mij kinderen.” Omdat Philip de kinderwens van Aisha niet meteen kon waarmaken, vond hij het toen beter om uit elkaar te gaan. Achteraf kwamen ze twee terug samen, maar begin dit jaar maakte het koppel bekend via sociale media dat ze opnieuw uit elkaar gingen.