Afvaller Denzel wil na ‘Love Island’ een toekomst uitbouwen met Aleksandra: “Ik denk dat ik mijn ware liefde gevonden heb” IDR

27 juni 2019

22u40 0 TV Volgende week zondag weten we wie van de ‘Love Island’-kandidaten kans maakt op de geldprijs van 25.000 euro. Een ding is nu al zeker: het zal niet Denzel zijn. De Nederlander, die een koppel vormde met Aleksandra, werd door de kijkers het minst populair bevonden en moest de villa onherroepelijk verlaten. “Het was emotioneel”, zegt Denzel.

Zo wilde Aleksandra in eerste instantie zelfs samen met Denzel de villa verlaten. “We hebben in de villa - ondanks alle hindernissen op ons pad - echt beseft dat we elkaar echt heel leuk vinden. We willen dan ook echt heel graag aan een toekomst werken”, aldus de Nederlander. “Toen mijn naam werd afgeroepen als de Islander die moest vertrekken, was Aleks overmand door emoties. Ze zakte in elkaar van verdriet en begon onbedaarlijk te huilen. Aleks wilde samen met mij zelfs de villa verlaten, maar ik heb haar gezegd dat ze dat niet mocht doen. Ze moet nog even genieten en ze maakt nog steeds kans op de geldprijs. Dat wil ik haar niet afnemen. Ik heb haar verzekerd dat ik op haar ga wachten. Ik wil echt kijken wat het tussen Aleksandra en mij kan worden. Ik hoop dan ook dat ze deze laatste dagen niets verkeerds doet. Ik denk niet dat ze dat gaat doen, want Aleks weet dat ik oprecht ben met haar. Meer zelfs: ik geloof dat ik met haar mijn ware liefde gevonden heb.”