Aftellen naar Halloween: 5 Netflix-documentaires die zouden kunnen doorgaan voor horror-films MVO

27 oktober 2018

06u36 0 TV Wat is er enger dan een goed, gruwelijk verteld verhaal? Wel, een gruwelijk verhaal dat ook écht is gebeurd. Deze 5 Netflix-documentaires zullen je zeker kippenvel geven.

5. Belief: The Posession Of Janet Moses

Deze documentaire illustreert aan de hand van echte interviews en gereconstrueerde gesprekken het verhaal van Janet Moses. Een Amerikaanse vrouw die sterf aan de hand van haar familie, en een exorcisme op haar probeerde uit te voeren.

4. Rotten

Onder het motto ‘weet wat je eet’ geeft ‘Rotten’ de duistere praktijken van de voedselindustrie weer. Geen zorgen, je maag zal zeker een paar keer omdraaien.

3. Evil Genius

Deze docu over de meest ‘duivelse’ bankoverval van Amerika, begint met een jonge pizzabezorger die sterft tijdens een overval die hij pleegde. De oorzaak? Een bom die aan zijn nek vastgeknoopt zat. En het wordt vanaf daar alleen maar gekker...

2. Nurses Who Kill

Wat als er seriemoordenaars rondsluipen op de laatste plaats waar je ze verwacht: de plaats waar we naartoe gaan om beter te worden. ‘Nurses Who Kill’ werpt een licht op de steeds toenemende moorden die gepleegd worden door verplegend personeel.

1. Making A Murderer

De serie die heel Amerika - en zelfs de wereld - verdeelde is nu aan haar tweede seizoen toe. Het verhaal van een man die 18 jaar onschuldig in de cel zat, maar net op het moment dat hij dacht dat alles voorbij was, opnieuw werd gearresteerd. Deze keer voor moord. Is hij schuldig? Die vraag houdt je na het zien van deze reeks zeker wakker.