Afsluiten met een Big Bang: Q2 zendt vanavond laatste aflevering van ‘The Big Bang Theory' uit Redactie

28 november 2019

00u00 1 TV Na twaalf seizoenen is het mooi geweest voor Sheldon (foto), Penny en Leonard. In de VS nam de populaire sitcom 'The Big Bang Theory' al in mei afscheid van z'n miljoenenpubliek, vanavond krijgen de Vlaamse kijkers de slotaflevering te zien.

In het laatste seizoen zagen we vooral hoe de personages van weleer steeds meer hun eigen weg gingen, en dat doen ze vanavond nog net dat tikkeltje meer. Penny en Leonard hebben groot nieuws te melden, al is er voor Sheldon niets belangrijker dan het winnen van de Nobelprijs.

'The Big Bang Theory’, Q2, vanavond om 19.35 uur