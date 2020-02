Aflevering ‘Love Island’ geannuleerd na dood Caroline Flack Redactie

17 februari 2020

07u30

Bron: AD 0 TV De Britse televisiezender ITV heeft de aflevering van ‘Love Island’ van vanavond geannuleerd. Aanleiding is de zelfmoord van voormalig presentatrice Caroline Flack. Vanmiddag werd gemeld dat de zenderbazen met elkaar gingen overleggen over hun reactie op de dood van Flack.

“Veel mensen bij ITV kenden Caroline goed en waren close met haar. We zijn allemaal kapot van dit tragische nieuws", laat de zender weten. “Na voorzichtig overleg met Caroline's vertegenwoordigers en het productieteam van ‘Love Island’ hebben we besloten vanavond ‘Love Island’ niet uit te zenden, uit respect voor de familie van Caroline." De aflevering van morgenavond zal een speciaal tribuut aan Flack bevatten.



Caroline Flack werd gisteren dood gevonden in haar woning in Londen. Ze maakte zelf een eind aan haar leven. De presentatrice was eerder al geschorst bij ‘Love Island’, omdat ze werd verdacht van mishandeling. Flack presenteerde ‘Love Island ‘sinds 2015, maar verscheen ook met regelmaat in andere Britse tv-shows.