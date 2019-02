Aflevering 3 van ‘Temptation’ in vogelvlucht: de mannen houden bitchfight met verleiders EDA

22 februari 2019

21u40 4 TV De koppelmannen stonden voor het eerst oog in oog met hun opgehitste concurrenten en dat bracht het beest in hen naar boven. Sidney vloog in de tequila en liep als een schoothondje achter de foute Demi aan, terwijl Heikki volledig werd ingepalmd door de slinkse Ayleen.

Dag drie op Temptation Island en ook Rick lijkt de verleiding te voelen.

Zijn hart liep letterlijk over.

Verleiders, het is dag 3, komt er nog wat van in huis of zullen we afstemmen op ‘The Voice?’

Nou en? Laat je toch niet afwimpelen, trek je stoute schoenen aan en breng haar een ontbijt. Potverdrie toch.

Oei? Ze sliep niet alleen?

En ik die dacht dat Giorgio de enige teddybeer in jullie resort was…

Wat is dit?

Daar heb je ook met je klak naar gesmeten.

Enfin, met je safari-hoed…

Binnen 5000 jaar ofzo.

Iets verderop zat Jaimy te stoefen over zijn intiem avondje met Milou.

Zij ontbood hem gisteravond voor nog onduidelijke redenen naar haar kamer.

Vuistje!

Volgens Milou zat de vork echter anders in de steel…

Bleek dat ze naarstig op zoek was naar de uit-knop van die lichtgevende fallus op haar terras. Die hield haar namelijk uit haar slaap. Toen Jaimy haar daarboven zag staan, dacht hij dat het om een balkonscène ging en Julia hunkerde naar haar Romeo.

Jezus Mina.

Zo zie je maar hoe makkelijk manipuleerbaar jullie beelden zijn.

In de villa kwam Demi met haar derrière pronken. Demi, voor de honderdste keer, jij bent geen verleidster in dit spel.

- “Macht der gewoonte, sorry.”

Verleider Jaimy had ook een theorietje klaar over waarom Demi zal vallen voor de charmes van fitnessbeest Timone.

Vuistje!

…

Niemand?

Godverdomme Demi, wat heb ik je gezegd! Je moet kleren AANtrekken, niet UITtrekken

Oh, je bent op groepsdate in een luxueuze spa.

Aardig.

Plons-je in het bad der liefde Milou? Of wordt het een koude douche voor Jaimy?

Het werd cryotherapie.

Ook de koppelmannen en de verleidsters zochten het water op.

Verleidster Naomi was alert.

De poolboy?

Ze warmde alvast haar spieren op.

Morgan moest geen twee keer twijfelen bij het zien van die natte glijbaan. Nog nooit werd er zo vlot geschoven op Temptation Island.

Dan moet je maken dat je weg bent!

Heikki was blij dat er dit keer een groepsdate op het programma stond:

Hoe meer zielen...

hoe meer...

Roger trok zich strategisch af, heu, terug.

Hij wilde de verleidsters geen valse hoop geven.

Rustig Roger, het gaat hier over verleidsters, niet over weeskinderen.

Laat je niet van de wijs brengen door die rosse krullenkop!

Morgan besloot Roger’s voorbeeld te volgen en zich eveneens van de verleidsters af te zonderen.

Dat viel niet in goede aarde bij Ayleen.

Maar Morgan wist hoe laat het was… z’n vriendin Rodany-aaaaa had het uur zelf geslagen.

Aan de andere kant van het eiland genoot zij allerminst van haar groepsdate.

Wat scheelt, Rodanya? Je lijkt wel een verdorde bloem?

Maar toen Danicio om de hoek kwam, fleurde ze wel meteen weer op. Raar.

Je laat hem aan je voeten zitten? Je hield toch niet van massages?

Barvrouw Lizzy kwam de afzijdige mannen verkoeling brengen, maar werd afgewimpeld.

In de luxueuze spa genoot Roger’s vriendin Laura van de stevige pollen van verleider Giorgio.

Waar heb je zo leren masseren?

Dus wat dacht je toen je die witte deegbol van een Laura zag?

Milou gaf de touwtjes uit handen.

Verderop schoot haar vriend Heikki z’n lading leeg.

Voor verleidster Ayleen het moment om Heikki op onschuldige doch doeltreffende wijze in haar web te spinnen.

Omdat jij het niet doorhebt.

Nou, Timone, heb jij Demi al heet gekregen intussen?

Zwartgeblakerd bijna!

Daar kwam Rick. In hetzelfde T-shirt van daarnet.

Hij danste de kabouterdans op een zelf geschreven nummer: “Houden jullie je een beetje Thai hier?”

Binnenkort beschikbaar op iTunes.

Maar er was ook nog een orde van de dag.

Nadat de koppeldames eerder al kennismaakten met de verleidsters, mogen nu ook de heren de vrijgezelle mannen ontmoeten.

De heren schoten meteen in gang. En gingen hun boksijzers, vlindermessen en goedendags uit de kast halen.

Zijn diep uitgesneden tops werkelijk je enige strijdwapens?

Komaan Heikki, het is hier geen schoonheidswedstrijd. Haarlak is enkel efficiënt in combinatie met een aansteker. Kom op, naar het front!

Daar stond al een legertje verleiders klaar. Alsof ze het hele dorp gingen platbranden.

Gaetan ging meteen de confrontatie aan met bokser Roger.

Auwtch.

Ook Danicio ging voor bangmakerij.

Timone was ervan overtuigd dat hij Demi kon strikken. Een body is toch alles, of niet soms?

Oh nog een uitdager voor Roger!

Voor een bokser zijn je uithalen niet bepaald de sterkste hé Roger.

Wat jij zegt.

Ah daar is onze Belle en het Beest-fan.

Boyband-vingertje erbij.

Daar draait hij dadelijk je vrouw om, Sidney.

Strakke comebacks jongens…. Voor een kleuterschool.

Komaan de koppelheren hangen in de touwen, wie dient de genadeslag toe?

BOOYAH!

Verleiders 1-0

En jij oppervlakkig.

Eenmaal terug herenigd met de verleidsters, stond de kwebbel van de mannen niet stil.

💅🤡

Een beetje, maar.

De verleiders gingen de dames ook meteen briefen over hun ontmoeting met hun mannen.

Demi schrok niet van de oppervlakkige uitlatingen van haar Sidney.

Daar kwam tequilamonster Demi met wat monstertjes tequila!

Heikki spoot de meiden onder.

En ook de koppeldames bouwden een feestje.

Er viel zo veel gewicht van Sidney’s schouders af dat hij er zowaar gewichtloos van werd.

Roger bleef nog steeds op een veilige afstand van verleidster Lizzy. Maar bracht wel Morgan op de hoogte van zijn hormonale struggles.

He? Milou? Wat doe je daar met al die mannen in het zwembad? Het lijkt wel een gang…

Gelukkig was Heikki zich ook goed aan het vermaken. Met één dame in het bijzonder.

Wat zal ‘ons Milou’ daarvan denken, Heikki?

Opnieuw:

Over Milou gesproken. Eenmaal ze doorhad dat de zwembad-scène mogelijk de verkeerde associaties zou oproepen, verdween ze als een gepoepte haas naar haar kamer.

Om er een potje te huilen.

Wat Heikki aan het doen was, was lekker close worden met Ayleen.

En daar werd zelfs ‘Klaasje’ jaloers van.

Ze besloot een Cherishke te doen: verliefdheid veinzen om de nieuwe favoriete te worden.

Maar hoe graag we het ook zouden willen, Heikki is Timtation niet…

Deem?!

Maar Sidney verkeerde in ontkenning.

Uhu...

Ok...

Welke? Je hebt er namelijk twee.

De eerste de beste dan maar.

Mij ook, want nu is het nog een week wachten op een VUURKAMP!

Aaarrrghh!

Bij leven en welzijn,

AJUUS!