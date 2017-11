Adriaan Van den Hoof in 'Die Huis': "Mijn debuut als komiek was totaal ongepland" MVO

Adriaan Van den Hoof komt langs in 'Die Huis', en net als zijn voorgangers legt hij zijn ziel bloot. In het eerste fragment uit de aflevering legt hij uit dat zijn grote debuut als komiek eigenlijk ongepland was. "Ik dacht: We zien wel."

"Het was tijdens zo'n festival. Alex Agnew, Nigel Williams... Al die grote komieken waren toen pas begonnen, en ik was presentator," blikt Adriaan terug. "Er was iemand die kwam niet opdagen, ik weet niet meer wie. En ze zeiden me: Doe maar! En ik had nu wel een paar ideeën om iets in de comedy te doen, en dan heb ik dat gewoon gedaan. Van we zien wel."

Nerveus was hij naar eigen zeggen niet. "Ik zat in een underdog positie, je bent de presentator van de avond en er komt iemand niet opdagen. Tja. Als je dan even onhandig blijft staan, is dat al je eerste grap. Gewoon, we zien wel."