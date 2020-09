Adil en Bilall regisseren nieuwe Disney+-reeks ‘Ms. Marvel’ SDE

05 september 2020

20u35

Adil El Arbi (32) en Bilall Fallah (34) hebben een nieuwe klus te pakken. Het regisseursduo gaat ten minste één aflevering van de nieuwe reeks 'Ms. Marvel' regisseren voor Disney+. Dat schrijft The Direct.

In januari lekte al uit dat regisseur Adil El Arbi en Bilall Fallah een eerste ontmoeting hadden gehad met Marvel voor een mogelijk gezamenlijk project. “Er is nog niets concreet", vertelde El Arbi toen. “We gaan kijken of we iets cool kunnen vinden.”

Dat ‘coole’ blijkt nu ‘Ms. Marvel’ te zijn, een nieuwe reeks voor Disney+. Volgens The Direct gaan Adil en Bilall al zeker een aflevering van de reeks regisseren. Productie begint deze herfst en zal tot in de lente duren. Wanneer de reeks op Disney+ te zien zal zijn, is nog onduidelijk.

‘Ms. Marvel’ vertelt het verhaal van Kamala Khan, een moslima die tijdens haar tienerjaren ontdekt dat ze misdaad kan bestrijden met haar superkrachten. De eerste stripboeken over Ms. Marvel verschenen in 2014, en nu vindt ze dus ook haar weg naar het grote scherm. Mogelijk zal Kamala ook haar opwachting maken in de tweede film over ‘Captain Marvel’, die in 2022 moet verschijnen.

Na het succes van ‘Bad Boys For Life’ lijkt de carrière van het regisseursduo in de Verenigde Staten echt vertrokken. Eerder raakte al bekend dat ze ook ‘Bad Boys 4' en ‘Beverly Hills Cop 4' gaan regisseren. In ons land staan de films ‘Rebel’ en ‘Patser 2' nog op de planning.

