Adil en Bilall beginnen met opnames van fictiereeks 'Grond'

08 juli 2020

00u00 0 TV Na hun succes in Amerika zouden Adil El Arbi (32) en Bilall Fallah (34) dit voorjaar beginnen te draaien aan hun nieuwe Vlaamse reeks 'Grond', maar daar besliste corona anders over. Vandaag starten ze na een paar proefdagen dan toch met de opnames in Brussel.



'Grond' gaat over de islamitische begrafenisondernemer Ishmael - 'smile' voor de vrienden - die een gat in de markt heeft gevonden omdat hij grond uit Marokko wil overbrengen om moslims in te laten begraven. Elke islamiet die in België het loodje legt, zadelt zijn nabestaanden namelijk op met een dilemma: waar moet hij of zij begraven worden? Hier of in het land van herkomst? Maar met zijn idee raakt Ishmael ook in de problemen.

"Een toepasselijk verhaal omdat we moslims en Marokkanen zijn, maar het heeft ook een universeel karakter door de thematiek van familie en verlies", zegt El Arbi. Het duo is blij om weer in België te draaien. "Het jeukt om terug ons ding te doen in Brussel, the city where it all started."

Tijdens de opnames wordt rekening gehouden met veiligheidsvoorwaarden. De cast bestaat uit onder meer Yassine Ouaich ('GR5'), Charlotte De Bruyne ('De twaalf'), Barbara Sarafian ('Gevoel voor tumor'), Tom Vermeir ('De twaalf') en Reinhilde Decleir ('Beau Séjour').

'Grond' is gepland voor 2021 en zal te zien zijn op VIER. Later komt het ook op Telenet en Netflix.

