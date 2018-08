Adil El Arbi wordt stem in nieuwe tekenfilmreeks MVO

31 augustus 2018

16u24 0 TV Adil El Arbi is vanaf maandag 3 september te horen als één van de stemmen in een nieuwe tekenfilmreeks van VTMKZOOM. 'Elvis & Benny' wordt een vrolijke maar absurde animatiereeks.

Bekend van zijn films 'Patser' en 'Black', kroop Adil voor één keer niet in de regisseursstoel, maar verleende zijn stem aan enkele personages. Zo speelt hij een leger zombies, een uit de kluiten gewassen tyrannosaurus en een musketier die ten strijde trekt tegen de aartsvijand van Elvis en Benny. "Ik ken Stef Wouters, de bedenker van de reeks, al lang. Samen met hem maakten Bilall en ik onze eerste sketchserie 'Bergica'. Daar zaten al animaties in en daaruit is de nieuwe reeks 'Elvis & Benny' voortgevloeid. Het is dus geweldig dat hij aan mij heeft gedacht om enkele rollen in te spreken."

'Elvis & Benny' beleven allerlei wilde avonturen in een woestijnachtige fantasiewereld. Elvis is overenthousiast, avontuurlijk en naïef. Benny is een luie, slome vis met benen. Het liefst van al zit hij thuis een boek te lezen, maar wordt hij door Elvis tot andere plannen gedreven. Samen met Babette, een transformeerbare gele badeend, wonen ze in een vuurtoren. De bevallige Toucane, een zeemeer-merrie, is de love interest van Elvis en Benny. Ze woont boven de twee vrienden in de vuurtoren. Als hobby knutselt ze robots. Sandy, een blauwe woestijnhaaskreeft, is de aartsvijand van iedereen. Hij woont onder de grond, maar komt bij de minste trillingen boven in een poging iemand op te eten.