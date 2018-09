Adil El Arbi vecht tegen vooroordelen en discriminatie in 'De klas' SD

12 september 2018

06u00

Bron: VRT 0 TV Vanavond ruilt Adil El Arbi de filmset in voor een heel andere arena. De 30-jarige regisseur waagt zich aan de rol van leerkracht in 'De klas', h et Eén-programma waarin acht BV’s voor een dag les geven aan zestienjarigen. "Gelukkig zijn scholen veel gemengder dan vroeger", vertelt hij.

De jonge Adil was een ijverige student Latijn-wiskunde, die helemaal niet beantwoordde aan het stoere imago van zijn leeftijdgenoten of ‘patsers’. Toch ondervond ook hij de impact van negatieve beeldvorming over allochtonen. Hij gaat met de jongeren in gesprek over hoe ze het imago, vooroordelen en discriminatie kunnen overstijgen. "Ik had al een paar keer voor een klas tieners gestaan met 'Black' en 'Image' en dat was altijd een leuke ervaring. Toch heb ik even getwijfeld omdat ik ditmaal écht les moest geven. Maar de jongeren waren heel enthousiast en de dag is voorbij gevlogen. Ze hadden zoveel interessante dingen te zeggen. Uiteindelijk zouden we een hele week lang over dit thema kunnen praten", vertelt hij.

Enige Marokkaan

Adil merkt op dat er heel wat veranderd is sinds zijn eigen schooltijd: "De scholen zijn, vooral in de steden, veel gemengder dan vroeger. Toen ik opgroeide had je blanke scholen en multiculturele scholen. Oké, het was een interessante ervaring om toen als enige Marokkaan in een blanke school te zitten, maar het is gezonder voor tieners om in gevarieerde klas te zitten die de maatschappij weerspiegelt. Verschillende mensen met verschillende culturen en achtergronden bij elkaar maken de les trouwens interessanter. Hoewel de jongeren verschillend zijn met andere achtergronden en andere meningen, hebben ze allemaal hetzelfde doel voor ogen."

Uit die diverse klas putte Adil meteen energie om zijn thema aan te knopen. "Ik herkende me in de jongeren. We hadden dan ook een goede basis om in discussie te gaan. Ik hoop dat de kijkers beseffen dat hoe verschillend we allemaal ook zijn, er toch iets is dat ons allemaal verbindt. Dat vond ik zelf ook cool om te zien. De groep was zo gevarieerd, maar toch waren ze één team."

Welk moment uit de aflevering hij zeker niet zal vergeten? "Er waren zo veel grappige momenten tijdens de draaidag. De persoonlijkheden van de leerlingen, de harde meningen, de uitgesproken karakters,... Het grappigst was misschien wel toen ze de juiste eigenschappen bij mij moesten plaatsen en mij heel fout inschatten."

'De klas', vanavond om 20u40 op Eén.