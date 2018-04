Adil El Arbi in 'Kan Iedereen Nog Volgen?': "Domotica? Geen idee what the fuck dat is" SD

17 april 2018

06u00

Bron: VTM 0 TV Vanavond gaat Lieven Scheire in 'Kan Iedereen Nog Volgen' opnieuw op zoek naar het bekende panellid met het beste gevoel voor de toekomst. Dit keer onderzoekt hij hoe future proof Adil El Arbi, Kat Kerkhofs, Mathias Coppens en Jonas Geirnaert zijn. Terwijl de woning van Kat en Jonas één en al domotica ademt doet dat begrip bij Adil niet echt een belletje rinkelen.

“Geen idee what the fuck dat is. Ik heb geen domotica in huis. Ik was beter voetballer geworden, dan had ik de money. Mijn modernste voorwerp is een stofzuiger zonder zak. Dat is de shit. Ik was echt aan het flashen toen ik dat ontdekte”, klinkt het bij Adil.

Op Lievens vraag wat er in de toekomst dringend moet uitgevonden worden, heeft Adil meteen een antwoord klaar. “Auto’s die vliegen”, zegt hij. “Ik heb nog geen rijbewijs, maar als ze dat uitvinden fiks ik dat meteen.” Al lijkt dat idee volgens Lieven verdacht veel op een uitvinding die al járen bestaat, onder de naam ‘vliegtuig’...

Verder in 'Kan Iedereen Nog Volgen?' voorspellen Adil, Kat, Mathias en Jonas waaraan de Rode Duivels in 2050 ten onder zullen gaan, ontdekken ze de selfie drone en leren ze van Lieven wat ‘de wet van voorbehoud van gedoe’ precies inhoudt.

'Kan Iedereen Nog Volgen?', vanavond om 20u35 bij VTM.