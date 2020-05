Adil & Bilall starten met productie van komische dramareeks voor VIER LOV

Met het versoepelen van de maatregelen kunnen ook televisiezenders weer experimenteren met het opnemen van programma's. Zo begint VIER volgende maand met 'Grond', een nieuwe fictiereeks met Adil El Arbi en Bilall Fallah als regisseursduo.

‘Grond’ vertelt het verhaal over een jonge moslim die niets beter bedenkt dan heilige grond te importeren. Op die manier kunnen moslims in ons land begraven worden. Klinkt serieus, maar het zal vooral een komische drama worden met een vleugje actie. Adil El Arbi en Bilall Fallah zullen een groot deel van de regie in handen nemen, Mathieu Mortelmans zal als derde regisseur meewerken. Over de cast is nog niets bekend.

De serie zal één van de eersten zijn om opgestart te worden tijdens de coronacrisis. Op de set zal extra aandacht worden besteed aan de maatregelen, maar het scenario is niet aangepast aan de ‘social distancing’ regels. Vanaf eind juni lopen de opnames voor acht afleveringen in Brussel.