Actrice Veerle Eyckermans kruipt stilaan uit het dal: “Ik heb een rolletje in ‘Familie’ te pakken”



09 januari 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Veerle Eyckermans (56) gaat weer acteren. De actrice, die een zware periode achter de rug heeft, heeft een rol te pakken in ‘Familie’. Dat schrijft Dag Allemaal.

Haar moedige getuigenis in het proces tegen seriedoder Renaud Hardy was ongetwijfeld één van de moeilijkste momenten in het leven van Veerle Eyckermans. Oog in oog met de man die haar vier jaar geleden trachtte te vermoorden, behield ze haar waardigheid. Maar ver weg van de camera’s ging de actrice door een diep dal. “Eind 2017 durfde ik eindelijk weer alleen thuis te ­komen. Maar tijdens dat proces moest ik opnieuw vrienden bellen wanneer ik alleen naar huis reed.”

‘Goed zot doen’

Met een deel van de schadevergoeding die Hardy al betaalde aan z’n slachtoffers, trok Veerle naar Amerika. En intussen heeft ze ook een rolletje in ‘Familie’ te pakken. “Het is heel fijn om weer met collega’s te spelen.” Of ze nog goede voornemens heeft? “Ik wil veel spelen en af en toe eens goed zot doen. Vorig jaar is véél te ­serieus geweest.”