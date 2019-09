Actrice Tania Kloek is een échte ‘Friends’-kenner: “Niemand wil tegen mij quizzen” Dennis Guilliams

22 september 2019

15u00 0 TV Iedere week peilen we in ‘BV kijkt TV’ naar het kijkgedrag van een Bekende Vlaming. Deze week: ‘Gina & Chantal’-actrice Tania Kloek (46).

"Een serie die voor mij geen geheimen meer heeft, is 'Friends'.”, steekt Tania van wal. “Al 25 jaar ben ik wellicht de grootste fan. Bij gelijk welke 'Friends'-quiz beland ik gegarandeerd op het podium. Er bestaat ook een 'Friends'-editie van Trivial Pursuit, maar niémand durft dat met mij spelen. Ik zou graag Rachel zijn, maar vrees dat ik meer Monica ben. Net als haar ben ik kuisziek. Niet dat ik smetvrees heb, maar ik zie overal stof liggen. Vermoeiend hoor. Voor mij én mijn omgeving."

"Strijken, soms"

"Kuisen doe ik niet voor tv, maar strijken soms wel. Niet dat ik fan ben van multitasken, maar als moeder van drie pubers kun je niet anders dan octopusarmen hebben. Lakens strijken haat ik. Hun kleine broertjes - kussenslopen - vind ik dan weer wél leuk om glad te maken. Als ik ooit de Lotto win, is een strijkwals voor beddengoed het eerste dat ik koop."

"Slapen met Michel Wuyts"

"Mijn man Jan heeft een zwak voor basketbal, maar daar kan ik geen vijf minuten naar kijken. Omgekeerd zit ik op de eerste rij voor een koers op zondag. Niet dat mijn hart klopt voor de wielersport, integendeel. Maar ik ben dol op de stem van commentator Michel Wuyts. Ik word zen van zijn timbre en val vaak op de zetel in slaap. Vraag me dus niet wie een criterium gewonnen heeft, want bij de aankomst lig ik gegarandeerd al te ronken."

"Hoofd leegmaken met 'Thuis'"

"Vijfentwintig jaar geleden speelde ik in 'Familie' de secretaresse van Guido Van den Bossche, maar tegenwoordig blijf ik weleens hangen bij 'Thuis'. Ik vind soaps ideaal om je verstand op nul te zetten. En de cliffhangers maken dat je wilt blijven kijken."

"Hekel aan ziekenhuis-tv"

"Ik heb een bloedhekel aan alles wat met ziekenhuizen te maken heeft. In het echt, maar ook op televisie. Ik begrijp niet dat mensen voor hun plezier naar witte doktersjassen of doodzieke patiënten zitten te kijken. Zeker wanneer dat een kind is met pakweg een open beenbreuk. Voor mij komt dat over als ramptoerisme. Maar het ergste van het ergste moet Dr. Pimple Popper zijn, die op You-Tube en in haar eigen programma puisten uitknijpt... Pure horror!"

"Straffe reeksen"

"Programma's over mensen die koken of een lief zoeken, kunnen me zelden boeien. Geef mij dan maar straffe fictie zoals 'Callboys'. Of de VTM-reeks 'Studio Tarara': de beste Vlaamse reeks ooit. Als ik een serie echt goed vind, stoort het me niet om die een tweede keer te zien. Dat geldt bijvoorbeeld voor 'Six Feet Under' of 'The Bridge'."

"Geen snoeper"

"Ik heb mezelf afgeleerd om na het avondeten nog in de kast met lekkers te duiken. Want da's dodelijk voor je lijn. Enkel als ik 's ochtends met het verkeerde been uit bed gestapt ben, kan ik 's avonds zin hebben in chocolade. Ik drink ook zelden alcohol voor de buis. Ik hou er niet van om tipsy te zijn, al kan ik wel genieten van een glas wijn of Aperol Spritz na de werkdag."

KIJKT HOEVEEL?

"Maximaal twee uur per dag"

AANTAL TV'S THUIS?

"Vier. Eén in de living. En op de slaapkamers van de kinderen"

MET WIE?

"Vooral met mijn partner. Jan, die keuzestress heeft, verkiest trouwens dat ik de zapper bedien"

HOE EN WAAR?

"Onderuitgezakt in de zetel, en vrijwel altijd onder een dekentje. Ik krijg het snel koud"

ZAPT WEG VAN...

"Scripted reality"

MIJN TV-TIP

"Ik zou natuurlijk het liefst 'Gina & Chantal' vermelden, omdat er hard aan gewerkt is. Maar ook het tweede seizoen van 'Callboys' is minstens even straf als het eerste.”