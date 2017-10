Actrice Jits Van Belle zal Benny gaan charmeren in 'Familie' TK

Jits Van Belle als Robyn in 'Familie' TV Goed nieuws voor fans van Benny uit 'Familie', want het zou goed kunnen dat de man binnenkort geraakt wordt door Cupidopijl. Actrice Jits Van Belle kruipt immers binnenkort in de huid van Robyn, een vlotte dame die de aandacht trekt van het personage van Roel Vanderstukken. Ze krijgt daarmee twee mannen in één klap, want momenteel wordt Roel vervangen door Govert Deploige.

Jits Van Belle kent u misschien nog uit de telenovelle 'Ella', en vertolkte al heel wat (kleinere) rollen in tal van televisiereeksen. In 'Familie' geeft Jits gestalte aan Robyn, een sportieve securityagente bij Fashion. VTM omschrijft haar als volgt: "Robyn is de dochter van receptioniste Jenny (Hilde Van Haesendonck). Voor haar werk vertoeft ze vaak in een echte mannenwereld, wat maakt dat Robyn een volkse en complexloze vrouw is. Ze beschikt ook over de nodige dosis humor en de spreekwoordelijke ballen aan haar lijf."

De actrice ziet het helemaal zitten. "Deze rol in Familie was ‘an offer I could not refuse'. Mijn personage Robyn is zo een heerlijke, straffe, verrassende, geestige en sterke madam dat ik meteen goesting kreeg om haar te spelen. Bovendien trekt ze graag en veel met Benny op, reden te meer om er zin in te hebben. Ik was trouwens méér dan klaar om erin te vliegen op mijn eerste draaidag. Eerst met Govert, daarna snel weer met Roel. Ik krijg twee mannen voor de prijs van één (lacht). En dat is niet de enige uitdaging waar ik voor sta... maar meer mag ik nog niet verklappen."

Gisteren had Jits haar eerste draaidag voor de VTM-soap. Vanaf maandag 18 december zal ze ook effectief op televisie te zien zijn.

