Actrice Elisabeth Moss hint naar 'Mad Men'-reünie

12 juni 2020

09u38

Bron: RTL Boulevard 0 TV Kunnen we binnenkort opnieuw een kijkje nemen achter de schermen van de reclamewereld van de jaren 60? De kans is groot, want actrice Elisabeth Moss (37) hint in een interview naar een reünie van de populaire dramareeks ‘Mad Men’. “Er zijn misschien al gesprekken geweest daarover”, vertelt ze.

De dramareeks ‘Mad Men’ liep van 2007 tot 2015 op de Amerikaanse zender AMC en groeide meteen uit tot een immens succes. De serie draaide om de medewerkers van het fictieve reclamebureau Sterling Cooper, gelegen aan Madison Avenue in New York. Centraal stonden creatief directeur Don Draper (Jon Hamm) en medewerkster Peggy Olsen (Elisabeth Moss), die carrière probeerde te maken in het bedrijf.

Het lijkt er nu op dat een comeback van de serie niet uitgesloten is. “Misschien hebben er al bepaalde gesprekken plaatsgevonden", vertelt Moss in een interview met Entertainment Tonight. “Volgens mij mag ik officieel nog niets erover zeggen. Maar andere iconische series houden reünies en wij hebben er nog nooit eentje gedaan en dat is gek. We zijn de voorbije vijf jaar niet meer bijeengekomen.”

Momenteel is Moss te zien in ‘The Handmaid’s Tale’. “Hopelijk kunnen we binnenkort starten met de opnames van het vierde seizoen. We moeten er alleen voor zorgen dat het veilig blijft voor iedereen”, vertelt de actrice daarover.