Acteurs raken stilaan gefrustreerd: “Wannéér gaat VTM eindelijk ‘De Bende van Jan de Lichte’ uitzenden?” TC

24 juli 2019

12u00

Bron: Tv Familie 0 TV In 2015 al kondigde VTM een nieuwe, veelbelovende reeks aan: ‘De Bende van Jan de Lichte’. Het zou een historisch drama worden, gebaseerd op het bekende boek van Louis-Paul Boon zaliger. Alle registers werden opengetrokken. Enkele topregisseurs en een lading grote kleppers voor de camera: Matteo Simoni, Tom Van Dyck, Charlotte Timmers, Bruno Vanden Broecke, Ruth Beeckmans... Ja, het kruim van de Vlaamse acteurs werd hiervoor aangetrokken. Maar wanneer komt de reeks nu eindelijk op tv? Weekblad Tv Familie vroeg het na.

Jan de Lichte was een beruchte struikrover in de 18de eeuw. Zijn avonturen zouden ongetwijfeld een kijksucces worden. Alleen: die avonturen worden ons nog altijd onthouden. En iedereen in de acteer- en tv-wereld vraagt zich af waarom. Het ís ook heel vreemd dat VTM nog altijd geen aanstalten maakt om ‘De Bende van Jan de Lichte’ op ons los te laten. De opnames voor deze reeks begonnen in 2016 en de eerste trailer werd een jaar geleden al gelanceerd. En bovendien beleefde ‘De Bende van Jan de Lichte’ z’n feestelijke première op het Film Fest Gent. Vórig jaar al. Logisch dat iedereen toen dacht dat de serie kort nadien zou worden uitgezonden. Niet, dus. En in het overzicht van de komende najaarsprogramma’s dat recent in de krant verscheen, was alwéér geen spoor van ‘De Bende van Jan de Lichte’ te bespeuren.

Geduld raakt op

Dit roept de vraag op of ze bij VTM wel tevreden zijn over deze serie. En het is hoe dan ook frustrerend voor de acteurs, zo blijkt. Tom Van Dyck verstopte zijn teleurstelling niet toen hij recent te gast was in ‘Vive le vélo’. Toen hij vertelde waarin hij dit najaar zoal op tv te zien zou zijn, klonk het vrij cynisch: “Hopelijk misschien eens ooit in ‘De Bende van Jan de Lichte’...” Waarmee duidelijk is dat zijn geduld stilaan op raakt. En in de wandelgangen vernemen we dat ook Matteo Simoni, die Jan de Lichte vertolkt, zich hier serieus wat vragen bij stelt. “Dat is niet meer dan logisch”, zegt een acteur, die een kleinere rol heeft in de serie en die enkel anoniem commentaar wil geven.

“Je moet weten: we hebben met z’n allen keihard gewerkt aan die VTM-reeks”, zegt de acteur in kwestie. “Het waren heel lange, intensieve draaidagen. Vaak ’s nachts ook, en soms in barre omstandigheden. Maar voor iedereen was ’t het allemaal waard. Want we wisten dat we iets geweldigs aan het maken waren. En nu... Tja, we zijn allemaal enorm benieuwd, hé. En we vragen ons af: wannéér krijgen we het resultaat van ons werk eindelijk te zien?”

Peperduur

We nemen dus contact op met VTM-persverantwoordelijke Peter Van Camp. Hij zegt: “Dat deze reeks nog niet werd uitgezonden heeft veel te maken met het prijskaartje. Prestigieuze fictie als ‘De Bende van Jan de Lichte’ is peperduur geworden. Dus moet het moment van uitzending zeer goed gekozen zijn. De reeks moet de allerbeste plaats in het programmaschema krijgen. Die puzzel wordt voor elk najaar en voorjaar gemaakt. En wat de komende officiële ­najaarsprogrammatie van VTM betreft: die wordt pas bekend gemaakt in augustus. Tot dan zijn er maar weinig echt honderd procent-zekerheden.”