Acteurs Gunter Reniers en Yves Caspar gaan in 'Huizenjagers' op zoek naar een nieuw theater DBJ

08 oktober 2018

08u50 0 TV Bijzondere opdracht voor de makelaars in 'Huizenjagers' deze week. Ze moeten op zoek naar een theater voor twee bekende gezichten.

Geen halfopen bebouwing of bungalow met drie slaapkamers deze week in de Limburgse Kempen. De drie makelaars die strijden voor de titel van beste makelaar van de streek, moeten deze week op zoek naar een heus theater. Geïnteresseerden zijn acteurs Gunter Reniers, bekend uit onder meer 'Familie' en 'Wittekerke' en Yves Caspar. Het duo runt al zeven jaar theater De Roxy in Sint-Truiden en door het grote succes willen ze heel graag uitbreiden. De aflevering staat woensdag 10 oktober op de planning.

Naar goede gewoonte zijn de makelaars van verschillend allooi. Alexandra zit nog niet zo lang in de sector, maar heeft haar plaats in het kantoor al meteen verdiend. Ze heeft de looks en de brains en vindt het belangrijk dat ze altijd zichzelf is, wie er ook voor haar staat. Alexandra krijgt concurrentie van de goedlachse en iets meer ervaren Kinga. Ze heeft een eigen zaak in Lummen en noemt zichzelf de ‘Immodokter’. Haar internationale ervaring is voor haar een extra troef. De derde huizenjager heet Cedric. Met zijn 22 jaar is hij de Benjamin van het kantoor in Heusden Zolder. Cedric is erg ambitieus en gaat voluit voor de winst. Winnen wil hij wel in stijl doen, want hij gaat nooit de deur uit voor hij piekfijn is uitgedost.