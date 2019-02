Acteurs ‘Beverly Hills 90210' keren terug in vervolgreeks kv

02 februari 2019

04u01

"Heb ik net iets bevestigd wat nog niet bekend was?" zo bevestigde actrice Tori Spelling definitief de komst van een reboot van de in de jaren 90 populaire serie 'Beverly Hills 90210' in de show 'Access Live'.

Bijna de gehele crew komt terug en ze spelen een "verhevenere versie van zichzelf", vertelde Spelling, die in de serie Donna Martin vertolkt. De 45-jarige actrice voegde eraan toe dat de kijkers "blij verrast" zullen zijn omdat de nieuwe scènes worden afgewisseld met oude beelden.

Van Shannen Doherty, die Brenda Walsh speelde, is nog niet bekend of ze van de partij zal zijn. Luke Perry (Dylan McKay) "zal zo veel mogelijk meedoen als hij kan", aldus Spelling. Perry maakt sinds 2017 deel uit van de cast van tv-serie ‘Riverdale’.



Beverly Hills 90210 liep tien seizoenen lang, van 1990 tot 2000. De reeks draaide om een groep middelbare scholieren in het chique Beverly Hills. Centraal stonden de tieners Brenda Walsh (Shannen Doherty), Brandon Walsh (Jason Priestley), Dylan Mckay (Luke Perry), Steve Sanders (Ian Ziering), Andrea Zuckerman (Gabrielle Carteris), Kelly Taylor (Jennie Garth), Donna Martin (Tori Spelling) en David Silver (Brian Austin Green).

In 2008 werd er al eens een vervolg op de serie gemaakt, die ‘90210' heette en draaide om de vriendengroep van Erin, het halfzusje dat personages Kelly en David kregen in het origineel. Daarin hadden enkele castleden van de oude serie gastrollen. De show kwam in 2013 na vijf seizoenen ten einde.