Acteur Sebastien Dewaele wordt transgender in ‘Gent West’: “Iedereen was verbluft door mijn verschijning” DBJ

15 februari 2019

08u55

Bron: NIeuwsblad 0 TV We kennen acteur Sebastien Dewaele (40) vooral van zijn rol in ‘Eigen Kweek’, maar vanaf volgende week maakt hij ook zijn opwachting in ‘Gent West’. Daar speelt hij een transgender-rol. “Geen enkele acteur zou nee zeggen tegen zo’n rol.”

De draaiperiode was een van de spannendste uit zijn carrière, vertelt Dewaele in het Nieuwsblad. “Toen ik de eerste keer op de set verscheen, volledig in tenue, was iedereen bouche-bée. Iedereen was verbluft. Ik liep de hele dag met pruik en wimpers op. Op den duur zat ik ‘s middags aan tafel met mijn medespeelsters te ­praten over onderwerpen die niet zo evident zijn voor een man. Ze zeiden dat ik eruitzag als de zus van Rein­hilde Decleir. Ik denk dat ze vergeten waren dat onder die pruik de gast van Preuteleute zat”, lacht hij.

Voor Dewaele is zijn rol van Axelle Van Haver een om van te dromen. “De rol van Axelle staat mijlenver af van alles wat ik tot nu toe heb gedaan. Geen enkele acteur zou nee zeggen tegen zo’n rol.”