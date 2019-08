Acteren zit Callboy Rik Verheye in het bloed: “Ik fakete ooit een epilepsieaanval en ze geloofden het” Jeroen Maris

28 augustus 2019

14u00

Bron: Humo 0 TV Vanaf 5 september zijn Rik Verheye (32), Matteo Simoni (31), Stef Aerts (31) en Bart Hollanders (35) opnieuw te zien als de extravagante gigolo’s Jeremy, Devon, Wesley en Randy in het tweede seizoen van ‘Callboys’. In HUMO vertellen ze over vriendschap, vader worden en mannen die borstvoeding geven. En over acteren als redding.

“Ik ben opgegroeid in de nogal, euh, aparte microkosmos van Knokke”, vertelt Rik Verheye. “Als kind vond ik dat geweldig, maar ik voelde wel dat het tijd werd om mijn vleugels elders ook uit te slaan. Studio Herman Teirlinck in Antwerpen was een logische stap, maar het had ook anders kunnen uitdraaien. Mijn mama stond er helemaal alleen voor, ook financieel. Dankzij haar heb ik die kansen gekregen en ben ik wie ik nu ben. Anders was ik misschien een vastgoedmakelaar met obligate golfkar in Knokke geworden. Wat niet wegneemt dat ik elke week ‘e keer weerspoele’ naar Knokke.”

Acteren deed Verheye echter al lang voordat hij naar Studio Herman Teirlinck trok, geeft hij toe. “Ik wil hier niet te makkelijk de kaart van de overleden vader trekken, maar doordat ik al vroeg zonder mijn pa verder moest, ben ik de lichtheid gaan cultiveren. Eigenlijk heb ik mijn hele jeugd lang gespééld: ik voerde een vrolijk theaterstuk op om mezelf te beschermen tegen het besef dat het leven heel wreed kan zijn”, klinkt het. “Ik herinner me nog een kerstmarkt in Knokke waarop mijn beste vriend en ik ons verkleed hadden als Turkse bloemenverkopers. Op een bepaald moment kwamen we natuurlijk de verkeerde mensen tegen en dreigde ik geweldig op m’n muil te krijgen. Ik fakete een epilepsieaanval, en dat wérkte. Gelukkig, want ik had die aanval zo overtuigend gespeeld dat er een paar nekwervels verschoven waren (lacht). Om maar te zeggen: ik zocht de grenzen op, ik spéélde voortdurend. En toen ik op mijn 16de naar de kunsthumaniora ging en besefte dat ik acteur wilde worden, was dat mijn redding. Zo heeft het allemaal wat structuur gekregen, en heb ik rust en richting gevonden.”

Lees het volledige interview met de Callboys in Humo.