Acrobatisch duo met ijzingwekkende act slaat iedereen met verstomming in 'America's Got Talent'

11 juli 2018

16u33

Een nieuwe week, een nieuwe auditieronde in 'America's Got Talent'. De juryleden hebben ondertussen al heel wat straffe dingen gezien, maar deze act grijpt hen toch naar de keel. Met heel wat focus en een knap staaltje balanceerwerk krijgen deze acrobatische vader en zijn dochter een staande ovatie.

Don’t try this at home, klinkt het bij sommige acts. En dat is bij Sergey en Sasha Korolev zeker het geval. De 15-jarige Sasha neemt met haar 52-jarige vader Sergey mee, met maar één doel voor ogen. "Ik wil overal herkend worden", zegt ze. "Wanneer ik door de supermarkt loop wil ik dat mensen zeggen: 'Dat is Sasha! Ik wil haar handtekening'".

Om dat voor elkaar te kregen hebben ze een erg gevaarlijke act voorbereid voor hun auditie. "Maar ik vertrouw mijn papa 100%", verzekert Sasha. Ze oefenen de aartmoeilijke kunstjes al zo'n 10 jaar. Ze begonnen aan hun act te werken toen zij amper 6 jaar oud was.

Staande ovatie

Hun acrobatische toeren doen meermaals de spanning stijgen in de zaal. Sergey balanceerd zijn dochter op zijn hoofd, terwijl ze verschillende handigheden tonen. Niet alleen het publiek kijkt doodsbenauwd toe, ook Howie, Mel B, Heidi Klum en natuurlijk Simon Cowell voelen hun bloed haast stollen. Ze weten niet wat ze te zien krijgen, en belonen het spektakel van Sergey en Sasha Korolev met een staande ovatie.