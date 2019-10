Acrobatie en de jury in vuur en vlam in ‘Belgium’s Got Talent’ Redactie

18 oktober 2019

22u35 0 TV Net zoals vorige week stond ‘Belgium’s Got Talent’ weer garant voor een avond vol straffe opvoering. Herbekijk hier de beste fragmenten.

Koen is al twee jaar zot van vuur. Hij zet de studio dan ook in vuur en vlam.

Geen ‘Belgium’s Got Talent’ zonder dansers. ARTA Company doet de monden open vallen.

De jury maakt kennis met de 28-jarige Bart Bruyninckx uit Deurne, die voor hen een acrobatische paalact komt brengen.

Goochelaar Steven Delaere waagt na zijn passage in 2015 voor de tweede keer zijn kans in de talentenjacht ‘Belgium’s Got Talent’. Toen werd hij derde. Met een mysterieuze act hoopt hij het minstens even goed of beter te doen dan toen.