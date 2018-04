Achtste seizoen 'Homeland' wordt het laatste MVO

19 april 2018

06u35

Bron: ANP 0 TV Het einde is in zicht voor 'Homeland'. Volgens Claire Danes zal het achtste seizoen van de actieserie het laatste zijn.

De hoofdrolspeelster meldde dat in het radioprogramma van Howard Stern, waarin ze ook bekendmaakte in de zomer haar tweede kind te verwachten. Haar zwangerschap zal volgens Deadline geen invloed hebben op de planning van de serie; de opnames voor het achtste seizoen van Homeland zouden sowieso pas aan het eind van het jaar van start gaan.

De actrice heeft tegenstrijdige gevoelens over het einde van de serie, vertelde ze. Ze vindt het moeilijk afscheid te nemen van 'Homeland', maar ziet er ook naar uit haar personage Carrie los te laten. "Ik heb mijn handen vol aan haar. Ze is continu gestrest, en dat is hard werken. Ik ben er wel klaar voor daar even pauze van te nemen."

Het einde van 'Homeland' komt niet geheel onverwacht. Eerder lieten de bedenkers van het programma al weten na het achtste seizoen te stoppen met de serie. Officieel heeft zender Showtime het laatste woord over het voortbestaan van de show, maar de kans dat die zonder Claire en de makers doorgaat is niet groot. Showtime wilde woensdag niet reageren op de uitspraken van de actrice.