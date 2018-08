Achtste seizoen 'De Rechtbank' start met partnergeweld MC

20 augustus 2018

06u26 0 TV Fans van 'De Rechtbank', dat vorig jaar gemiddeld een half miljoen kijkers lokte, krijgen opnieuw het vertrouwde concept voorgeschoteld. Het achtste seizoen opent vanavond met een zitting in de correctionele rechtbank van Brussel.

Een man wordt vervolgd voor opzettelijke slagen en verwondingen aan zijn vriendin. Voor het vredegerecht in Antwerpen tracht rechter Van Loon te bemiddelen in een zaak waarbij een man zijn huur voortijdig opzegt, maar zijn waarborg niet terugkrijgt. En in de correctionele rechtbank van Brugge wordt een jonge man vervolgd voor het bezit, verkoop en gebruik van cannabis. Rechter Weymiens, alom gevreesd, zal beslissen of de man een tweede kans krijgt.

'De Rechtbank': VIER 20.35 uur