Achterdocht, ruzie en diva-manieren: het rommelt op de set van de nieuwe 'Beverly Hills, 90210'

14 juli 2019

07u00

14 juli 2019

07u00

Met 'Beverly Hills, 90210' keert in augustus één van de meest legendarische tienerseries ooit terug. Negentien jaar na de laatste aflevering, pikt de Amerikaanse zender Fox de draad weer op. En net als bij de originele reeks verliepen de opnamen ook nu niet zonder slag of stoot.

‘Hawaii 5-O’, ‘Magnum’, ‘MacGyver’, ‘Dynasty’: het aantal remakes van populaire series die in een 21ste-eeuws kleedje worden gestopt, is niet meer te tellen. Al is het vooral de nieuwe ‘Beverly Hills, 90210’, die op 7 augustus op Fox in première gaat, die voor ongezien veel opwinding zorgt. Zo is de trailer al meer dan 20 miljoen keer bekeken.

Voor Luke

‘Beverly Hills, 90210’ kleurde in de jaren 90 de adolescentenjaren van een hele generatie en maakte een groep jonge acteurs in één klap wereldberoemd. Geen van hen heeft die roem achteraf nog kunnen evenaren. Wellicht de belangrijkste reden waarom de centrale cast zonder uitzondering ‘ja’ zei tegen de revival. Die is opgedragen aan de nagedachtenis van Luke Perry (Dylan), die op 4 maart op 52-jarige leeftijd overleed.

Opvallend: de serie is géén opvolger van het origineel. Tori Spelling (46, Donna), Shannen Doherty (48, Brenda), Jennie Garth (47, Kelly), Brian Austin Green (45, David), Jason Priestley (49, Brandon), Ian Ziering (55, Steve) en Gabrielle Carteris (58, Andrea) vertolken niet de personages van weleer maar een ‘betere versie’ van zichzelf. Het wordt een soort fake documentaire waarin we zien hoe de acteurs hun remake proberen te slijten aan diverse tv-zenders.

Tori maakt het bont

Op sociale media gonst het van opgewondenheid rond de serie, die nu ‘BH90210’ heet. En met-een komen ook verhalen bovendrijven over de crisissen die zich al hebben afgespeeld op de set in Vancouver (Canada). Zo nam recent de showrunner van de serie samen met enkele scenaristen de benen. Vanwege onophoudelijke conflicten met de rest van de productie, maar toch vooral na een lelijke aanvaring met Tori Spelling.

‘Tori kreeg een crise omdat ze haar wilden tonen zoals ze nu is: een actrice van de tweede garnituur die ’t moeilijk heeft om rond te komen’, vertelt een bron op de set. ‘Terwijl zijzelf geportretteerd wilde worden als geslaagde actrice in een chique villa in Beverly Hills die het leven leidt waar haar personage destijds van droomde. Kortom, een pak glamoureuzer en zorgelozer dan haar eigen leven.’

Tori kreeg haar zin. Samen met Jennie Garth, met wie ze al dertig jaar bevriend is, zorgde ze ervoor dat de showrunner en tegenpruttelende scenaristen de laan uitgestuurd werden. Waarop ze liet weten dat zij en Jennie nu ‘co-creatrices’ van de serie waren en ernaar uitkeken om met de nieuwe showrunner samen te werken. Einde incident.

Shannen wou niet

En dan is er Shannen Doherty. De brunette had ten tijde van ‘Beverly Hills, 90210’ de reputatie zich als een verwend kind te gedragen, op én naast de set. Vandaag is Shannen, die een zware strijd tegen uitgezaaide borstkanker leverde, een stuk gekalmeerd. Al stond zij wel het minst van alle oorspronkelijke acteurs te springen om de serie weer tot leven te wekken.

‘Deel uitmaken van de tv-geschiedenis is een eer, maar heeft ook negatieve gevolgen’, postte ze op Instagram. ‘Er doen al zoveel foute geruchten de ronde over mij en die serie, dat ik zwaar heb getwijfeld of ik nog wel zou meedoen. Ja, ik ben door een hel gegaan, maar ik ben een sterke vrouw. Ik zie niet in waarom ik bang zou moeten zijn om weer te gaan werken.’

En nu maar hopen dat al die commotie ook de nodige vonken op het scherm oplevert...