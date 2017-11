Achter de schermen van de nieuwe Eén-reeks ‘Het Gezin’ Mark Coenegracht

Bron: Eigen berichtgeving 0 screenshot - TV Acht gezinnen gaven de toestemming om voor de Eén-docureeks Het gezin hun doen en laten dag en nacht te volgen. Zo krijgt de kijker een unieke inkijk in hun leven. Soms ontroerend en emotioneel, soms absurd en grappig, maar vooral authentiek, herkenbaar en respectvol.

Deze acht families zijn stuk voor stuk doorsnee gezinnen, maar voor elk van hen breekt er een bijzondere periode aan. Het gezin volgt hen tijdens die buitengewone maanden. Een speciaal ontwikkeld camerasysteem in hun woning en auto legt de kleine en grote momenten vast zonder dat hun dagelijkse leven erdoor beïnvloed wordt.

We kijken onder meer binnen bij Danielle en haar puberdochter Noémi, die samen vol overgave en met humor strijden tegen Noémi’s ongeneeslijke longziekte. We volgen Sanne en Tom, die na een lang traject van vruchtbaarheidsbehandelingen reikhalzend uitkijken naar de geboorte van hun tweeling. En we maken kennis met Jef, een 94-jarige ex-koloniale gezondheidswerker, die met de steun van zijn jonge dochters er alles aan doet om alleen te kunnen blijven wonen.

Het gezin: vanaf 1 november elke woensdag om 20.40 uur op Eén.