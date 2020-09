Achter de schermen bij 'De bende van Jan de Lichte': Mowgli, Mary Poppins en een gsm van de ‘Callboys’ SDE

24 september 2020

09u00

Bron: Streamz 1 TV Benieuwd hoe het eraan toeging achter de schermen van Benieuwd hoe het eraan toeging achter de schermen van Streamz -reeks ‘De Bende van Jan De Lichte’? Acteurs Tom Van Dyck, Matteo Simoni en Bruno Vanden Broecke geven je in deze preview een unieke blik achter de schermen.



“Het is echt een beetje Mowgli, hé?”, vraagt een halfnaakte Matteo Simoni zich af. “Dat is door dat broekje." En nee, de Limburgse acteur heeft het niet over een of andere Disney-film waaraan hij verbonden is, maar wel over ‘De Bende van Jan de Lichte’, een historische reeks over een roversbende in het Vlaanderen van de 18de eeuw.

Naast Matteo hebben ook Ruth Beeckmans, Tom Van Dyck en Bruno Vanden Broecke een rol te pakken in dit Vlaamse Robin Hood-verhaal, dat momenteel te bekijken is op streamingdienst Streamz. De Mowgli-broek is trouwens niet de enige vreemde eend in de bijt. Wie goed kijkt, ziet ook Mary Poppins én een gsm van de VIER-reeks ‘Callboys’ voorbijkomen.

