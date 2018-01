Achter de schermen bij 'Boxing Stars': Bieke Ilegems is een perfectionist MVO

13u01 0

VTM pakt later dit voorjaar uit met ‘Boxing Stars’, een boksshow waarin BV’s het in de boksring tegen elkaar opnemen. Meest in het oog springende namen is het koppel Bieke Ilegems & Erik Goossens. De twee zijn alvast hard aan het trainen voor hun deelname, en wij namen een kijkje achter de schermen.

VTM Boxing Stars