Absolute thriller: 'Slimste Mens' eindigt de week met 1-1 score in de finale 'De Slimste Mens ter Wereld', aflevering 20 Mark coenegracht & TDS

23u00

Bron: Vier 121 VIER TV Een 1-1-score in het finalespel van ‘De Slimste Mens ter Wereld’: Jaren geleden uitgevonden door die mieterse Bart De Wever, ook al verloor hij toen de ultieme slag tegen Freek Braeckman.

Sinds die bleke winteravond, begin februari 2009, is die 1-1-finale-score een merkpunt geworden in de quiz van Erik Van Looy. Om de vierde week van de jubileumversie van ‘De Slimste Mens’ af te ronden, wilde acteur Filip Peeters die stunt nog eens overdoen. Tegen ex-miss België Dina Tersago die al aan haar vierde finale toe was. Ze was de schildpad van dienst, want de hele quiz door op achtervolgen aangewezen. Maar bij 1-1 toverde ze vliegensvlug ‘I Have A Dream’, de gevleugelde woorden van Martin Luther King, uit haar trukendoos en speelde zo Peeters naar huis.

Eerder verraste nieuwkomer en zeer jonge speler met de schrijffout-rijpe naam Thibault Christiaensen, de zanger/gitarist van de Kempense formatie Equal Idiots, door nuchter de tegenstand op een hoopje te spelen. Met dank aan Björn Soenens, want Thibault speelde een nagenoeg perfecte foto- en filmpjesronde. Jong geleerd, heet dat.

Nog een pittig detail: Dina Tersago overleefde niet zomaar haar finale. Ze was eerder door de redactie van de tv-quiz goed gebriefd dat ze in de beslissende fase van de finale er moest op letten dat ze stopte op 21 of 41 seconden, liever dan op een score 20 of 40. Een raad die de ex-miss perfect opvolgde en die haar een vijfde deelname opleverde.

De leukste quotes

Thibault (zijn eerste woorden): "Yo, yep en yes". Hip dus. En dan in typisch Kempens, dat we hier vertalen naar het Nederlands: "Of ik de Slimste Mens kan worden? Ik denk het niet. Ik denk dat ik hier meer zit om plezier te hebben ofzo. Ik had wel stress. Ik heb een paar sandwichkes moeten eten om een fond te leggen en te ontnuchteren ofzo. Focus ofzo. Ik ben geen zatlap."

Thibault (over zijn ouders): "Yot, yot, yot. Da’s tof. Het klinkt stom, maar ik woon graag thuis. Onze muziek? Energieke rommelmuziek".

Thibault (legt uit waarom hij op groepsleden spuwt): "Kan raar klinken, maar het is een vorm van respect. Vollenbak gaan en dan een goei fluim". Waarop Filip: "Respect".

Erik Van Looy (nadat Filip lyrisch is over een duifje bij Kobe Desramault): "Amaai, gij hebt al wat beesten opgegeten in uw leven hé".

James (over Karen): "We kennen elkaar al 8 jaar. Van Alice in Wonderland. Van K3. Toen ze daar nog in zat". En Karen: "James was de derde boom van links. Neen, gij waart een beest". En James: "Niet alleen beest, ook een speelkaart".

Erik (tegen jurylid James): "Eigenlijk was het de bedoeling dat jij zou meedoen. Eerst was het ja, dan neen". En James: "Ik kreeg zo’n schrik, maar ik wilde misschien toch meedoen. Toen zegde mijn mama zijde gij zot. Ze gaan u uitlachen. Dan heb ik weer afgebeld". En Erik: "Ik ben wel een week op de fucking boot gaan zitten".

James (tegen Dina): "Voor zo net afgekolfd te zijn, ziet ge er schitterend uit".

Thibault (over K3 nadoen): "Op de speelplaats oefenden ze een K3-dansje. In de klas vroegen ze dan of ze dat dansje mochten doen. Alles beter dan les krijgen, dachten wij dan. En dan zaten wij te kijken. Dat was leuk amusement". En James: "En wie speelde jij dan? Gert Verhulst?"

Thibault: "Is Fristi met zwarte vodka niet vuile olie? Kunnen mensen van de Kempen dat bevestigen?"

James (slaat genadeloos toe bij een vraag over Belgisch wielerlegende Rik Van Looy): "Iets met schoenen? Ha neen, da’s Rik Torfs". En Erik: "Je ziet, als we vandaag discussie hebben over bepaalde antwoorden, dat we een fantastische jury hebben". Waarop Erik niet precies weet hoe oud Van Looy eigenlijk is. "Ergens in de zeventig", klinkt het (voor de volledigheid: Rik Van Looy wordt op 20 december 84 jaar).

Karen (of ze James al in korte broek heeft gezien): "Zonder ook." Waarop James: "Ik haar ook. Ze is heel mooi in haar blootje".

Thibault (wat hij voor Sinterklaas vroeg): "Videospellekes. De Sint kwam wel altijd, de videospelletjes niet".

James (wat hij aan de Sint gaat vragen): "Ne roste van de Kempen". En dan verder: "Kent gij dat lolleke over Sinterklaas: Waarom gaat de Sint niet graag naar een moskee? Omdat daar te veel schoenen staan".

James (maakt Thibault het hof): "Wat eet jij graag?" Waarop Thibault: "Schelleke rosbief met peper en zout. Americain préparé. En krabsla". Waarop James: "Da’s gek. Ik eet net hetzelfde. Ik heb dat altijd in mijn ijskast staan".

Filip (over bijgeloof): "Ik ga een bekentenis doen. In deze quiz loop ik al de hele tijd in dezelfde onderbroek. Da’s niet waar hoor".

Erik: "We krijgen ook wel eens klachtenbrieven, maar we schrijven Annemie Struyf altijd vriendelijk terug".

Erik (na de finale): "Het was de haas en de schildpad".

Hilarische momenten

De eerste interventie van James Cooke is meteen raak. Hij vraagt aan Thibault of hij heeft meegedaan aan Amica. Met dat paard?! Waarop Thibault: "Neen, wel met Spring". James: "Ziede, ik herken u van daar". En Tibault: "Neen jong, ik dacht dat er een mop gemaakt ging worden over Jelle Cleymans. Dat ik op die gelijk vind ik niet direct een compliment". Waarop Filip: "Troost u. Er zijn ergere dingen in het leven. Ik word herkend als Kürt Rogiers. Neen, dat is een compliment".

Thibault vertelt hoe hij zijn vriendin heeft leren kennen. "Via Instagram. Zij is mij beginnen volgen. Ik dacht 'ferm griet'. En dan foto’s liken. Tot ik de ballen had om ze toe te voegen aan Facebook. En dan te sturen 'zeg tien dagen geleden waarde gij jarig blijkbaar. Hey, gelukkige verjaardag.' En dat heeft gewerkt". Waarop Filip: "Dat noemen ze bij ons stalken".

Karen sakkert over haar boekhouding. "De 20ste is het weer van dat. Naar de boekhouder met stapels post. Wat ik allemaal vind… Ongeopende brieven, aanmaningen, aangetekend schrijven, herinneringen en al. Omdat ik vergeet, te lui ben. Ik vind het sleuteltje van onze brievenbus niet meer. Onze post ligt overal verspreid in heel het huis… Soms denk ik dat het reclame is. Maar, ik krijg veel brieven".

James: "Karen is stinkend rijk. Dat mag wel, zeg, 17 jaar in die pakskes…".

Kantelmomenten

Filip Peeters neem een goede start, in tegenstelling tot Dina die traag op gang komt. De drie kandidaten spelen een erg slechte ‘Open Deur’-ronde. Dina gaat zelfs op min. Ze blijft ook doorsukkelen in de ‘Puzzel’.

Na de fotoronde lijkt Dina een vogel voor de kat. Filip en nieuwkomer Thibault zijn aan elkaar gewaagd.

De filmpjesronde doet weer perfect zijn ding. Thibault is de grote winnaar en speelt de concurrentie naar huis. Dina redt de meubelen met een ultieme 50 seconden extra.

In de finale pakt Filip Peeters het tactisch volledig fout aan door, jawel, tactisch te willen spelen. Hij denkt niet meer na en vergeet bij de vraag over Martin Luther King zelfs te vermelden dat de man vermoord is. Bij de 1-1-score redt Dina de meubelen door de gevleugelde woorden ‘I have a dream’ te zeggen. Pa na een paar seconden heeft ze door dat ze haar vel gered heeft.

TV De eindscore (voor het finalespel)

Thibault Christiaensen 486 sec.

Filip Peeters 280 sec.

Dina Tersago 144 sec.

De stand

1. Dalilla Hermans 9 deelnames 5 overwinningen

2. Goedele Wachters 8 deelnames 4 overwinningen

3. Bill Barberis 5 deelnames 1 overwinning

4. Filip Peeters 4 deelnames 3 overwinningen

5. Björn Soenens 4 deelnames 1 overwinning

6. Dina Tersago 4 deelnames

7. Elodie Ouedraogo 3 deelnames 2 overwinningen

8. Frances Lefebure 3 deelnames 1 overwinning

Nieuwkomer

Radiostem Linde Merckpoel