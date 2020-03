Aaron Blommaert (17) maakt z'n debuut in 'Familie' Hans Luyten

02 maart 2020

00u00 0 TV Aaron Blommaert, bekend van de Ketnet-reeks '4eVer' en van de boysband Bobby, heeft zijn eerste opnamedag bij 'Familie' achter de rug. Ancien Peter Bulckaen (Mathias) maakte hem wegwijs achter de schermen.

Met zijn 17 jaar is het tieneridool de jongste op de set van de VTM-soap. Op tv zal hij pas vanaf mei te zien zijn. “Ik speel de mysterieuze en introverte Raven, die iets te maken heeft met Kathleen, het personage van Ann Van den Broeck. Interessant om te spelen, want ik ben zelf erg open en expressief. Op de set moet ik me voortdurend intomen en minder met mijn handen praten. Ik probeer daar extra op te letten door bij de repetities altijd op mijn handen te zitten. Ik zit nog in mijn laatste middelbaar economie-talen en wil mijn diploma zeker halen. Niet simpel, want ik zal de volgende maanden heel wat lessen missen door 'Familie'. Maar mijn leerkrachten weten dat en stellen zich flexibel op.”

“Wat ik na de zomer ga doen?”, vervolgt Aaron. “Dat heb ik nog niet beslist. Ik zou verder kunnen studeren en zingen en acteren als een hobby blijven beschouwen. Maar ik zou natuurlijk ook helemaal voor een artistieke richting kunnen gaan. Ik twijfel nog. Gelukkig heb ik nog genoeg tijd om die knoop door te hakken.”