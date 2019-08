Aapje uit ‘Friends’ acteert vandaag nog steeds MVO

20 augustus 2019

Marcel, het huisdier van Ross uit 'Friends', leeft nog én acteert nog steeds. Het kapucijnenaapje is binnenkort te zien in een nieuwe serie: 'Y: The Last Man'.

Marcel is in werkelijkheid echter een vrouwtje genaamd Katie. Zij is vandaag al meer dan twintig jaar oud. Hoewel haar verschijning in ‘Friends’ zonder twijfel haar meest bekende rol is, was ze daarna nog in vele andere films en tv-reeksen te zien.

‘Y: The Last Man’, wordt een science fiction productie over een man en zijn aapje, Ampersand. Zij zijn de enige mannelijke wezens die nog in leven zijn op aarde, na een vreemde apocalyps waarbij alleen alle andere mannelijke wezens zijn omgekomen.