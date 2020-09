Aap geeft er een lap op vanavond in ‘The Masked Singer’ JVE

25 september 2020

11u00

Bron: VTM 0 TV Het belooft vanavond een verrassende aflevering te worden van ‘The Masked Singer’. Niet alleen maakt ‘Zeemeermin’ haar opwachting, ook de anderen hebben er veel zin in. ‘Aap’ is in ieder geval helemaal klaar voor een feestje.

Vorige week namen we al afscheid van ‘Monster’, waarin Open Vld-politicus Bart Tommelein verscholen zat, maar vanavond gaat de zoektocht naar de anderen gewoon verder. In deze aflevering gaat ‘Aap’ helemaal los op monsterhit ‘Baby One More Time’ van Britney Spears. Het personage bracht vorige week een funky versie van ‘Old Town Road’ van Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, maar vanavond gooit ‘Aap’ het dus over een andere boeg. Misschien komen we dan wel te weten wie er onder het pak schuilt...



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Raad nog snel mee in de Guessing Game op vtm.be. The Masked Singer, om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO.

Lees ook:

Onze reporter analyseert alle tips uit ‘The Masked Singer’ en komt zo misschien wel héél dicht bij de identiteit van de gemaskerde zangers (+)

Karen Damen kent alle ‘Masked Singers’ maar zwijgt als een graf: “Een ‘Familie’-collega sms’te me: ‘Trut!’” (+)

Dit zijn de masked singers volgens onze lezers, ben jij overtuigd?