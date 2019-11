Aangekocht voor 50 euro, maar uiteindelijk 8500 euro waard: Japanse vaas van Belg zorgt voor verrassing in Nederlands tv-programma SDE

13 november 2019

22u19 0 TV In het Nederlandse tv-programma ‘Tussen Kunst & Kitsch’ laten mensen hun oude en mogelijk waardevolle objecten taxeren door experts, net zoals in ‘Rijker dan je denkt’. In de aflevering van vanavond kwam een Belg langs met zijn Japanse vaas, en die bleek een behoorlijke som geld waard te zijn.

“Ik heb de vaas een jaar of zeven, acht via Marktplaats gekocht", vertelde de Belg aan presentator Frits Sissing. “Ik ben zot van Japan, en ooit bezocht ik Taiwan, waar een buitenverblijf van de Japanse keizer is. De trappen die je daar vindt, zien er identiek uit aan wat ik op deze vaas zie." En dus kocht de man de vaas voor vijftig euro van een jong koppel: “Ze stond ergens op een kamer, in de weg.”

(Lees verder onder de foto)

Dat de man een koopje gedaan heeft, wordt al snel duidelijk wanneer expert Joseph Estié aan zijn uitleg begint. “Het is echt een keramisch wonder. Deze vaas is driehonderd jaar oud en puntgaaf gebleven. De dekselknop is er niet af, er zijn geen noemenswaardige schilfers, geen barst of iets van die aard ... Dit is Japans porselein op zijn allermooist", besloot de expert. De vaas zou gemaakt zijn tussen 1700 en 1730 en deel uitmaken van een set van vijf. “Het is een vaas die bedoeld is voor paleizen of enorme buitenplaatsen. Tegenwoordig vind je ze bijna alleen nog maar terug in musea of bijvoorbeeld bij de koningin van Engeland.”

En dus mag onze landgenoot op een mooi prijskaartje rekenen indien hij de vaas ooit van de hand wil doen: “Je mag toch op 8500 euro rekenen”, klinkt het. Al denkt de Belg niet aan verkopen: “Ik heb liever de vaas dan de 8500 euro, het is en blijft een zeldzaam stuk, hé.”