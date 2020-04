Aan de haard en zoveel mogelijk kinderen baren: het echte verhaal achter de Netflix-hype ‘Unorthodox’

TV

Als er vandaag één tv-serie iedereen beroert, dan zal het wel ‘Unorthodox’ op Netflix zijn. Losjes gebaseerd op de memoires van Deborah Feldman (33), vertelt ‘Unorthodox’ het verhaal van een 19-jarig meisje dat ontsnapt uit een strenggelovige Joodse gemeen­schap in New York om in Berlijn een nieuw leven te beginnen. “Weg uit het keurslijf van een religie waarin vrouwen maar één dubbelrol moeten spelen: die van huisvrouw en moeder.” Je vindt nog meer cultuur- en kijktips in ‘Jouw kijkgids’