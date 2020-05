96-jarige vrouw doet harten smelten in ‘Britain’s Got Talent’ BDB

03 mei 2020

09u47

Bron: Metro UK 62

‘Britain’s Got Talent’-kijkers vielen zaterdagavond massaal voor de charmes van de 96-jarige Nora. Samen met haar dochter Pam, die haar begeleidde aan de piano, bracht ze de wondermooie song ‘Loveliest Night of The Year’ uit de film ‘The Great Caruso’ uit 1951. Nora was hiermee de oudste deelnemer ooit aan de Britse talentenjacht. Juryleden Simon Cowell, Amanda Holden, Alesha Dixon en David Walliams reageerden dolenthousiast en trakteerden de vrouw met vier ja’s op een ticket naar de volgende ronde. Intussen raakte Twitter niet uitgepraat over “de meest schattige performance ooit.” “Kan ik deze vrouw adopteren?”, schreef een kijker. “Goed gedaan Nora, 96 jaar en nog steeds zo goed kunnen zingen! Wat een vrouw ben je”, postte een andere kijker.